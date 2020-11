Na Novém Zélandu se stal ptákem roku kakapo soví. Jde o kriticky ohroženého papouška, který dnes žije na několika menších ostrovech, kde ho neohrožují invazní druhy predátorů. V přírodě zbývá zhruba 116 jedinců. (BBC)

After a hard-fought and controversial contest, New Zealand votes the kakapo, a chubby parrot, bird of the year https://t.co/TEMFZh8S51 pic.twitter.com/ZLCUNzN4wf

