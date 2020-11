Brněnské letiště získalo novou pravidelnou nákladní linku do Lipska. Do nové části multimodálního komplexu v Tuřanech ráno přiletělo první nákladní letadlo na nové lince DHL Express do Brna. Spoj má být každý všední den. Lipsko je hlavní evropskou základnou DHL. (Zdopravy)