Pokud by ze Saska odešli čeští zdravotníci, mělo by to pro saský zdravotní systém fatální následky. „Velmi prosíme o to, aby zůstali zde v Německu, Sasku,“ říká v rozhovoru pro Deník N saský premiér Michael Kretschmer. Pokud bude třeba, je jeho země připravená pomoct Česku s příjmem pacientů.