Společnost Moderna hlásí vakcínu proti covidu s účinností až 94,5 %

Vakcína proti covidu-19 americké biotechnologické společnosti Moderna má až 94,5% účinnost. Vyplývá to z předběžných údajů studie, které se účastnilo 30 tisíc dobrovolníků. Firma chce na trh v USA letos dodat 20 milionů dávek.

Moderna už miliony dávek vakcíny proti covidu-19 vyrobila. Přípravek ale ještě musí projít schválením federální lékové agentury FDA. Společnost chce nechat svůj přípravek schválit také v Evropě a v dalších regionech.

Vakcína Moderny na rozdíl od přípravku firem Pfizer a BioNTech nepotřebuje velmi nízké teploty pro skladování. Měla by být stabilní v teplotním rozmezí od 2 do 8 °C po dobu 30 dnů. Při -20 °C by měla vydržet až šest měsíců.

Vakcína od Pfizeru a BioNTechu vyžaduje teplotu až -70 °C. Ve standardní lednici vydrží jen pět dnů.

V případě Moderny se také ukázalo, že její vakcína dokázala zabránit vážným průběhům nemoci covid-19. (Reuters)