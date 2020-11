Hurikán Jóta, který míří k Hondurasu a Nikaragui, dosáhl kategorie tři. Čeká se, že dál zesílí. Teď ho provází vítr o rychlosti až 205 km v hodině.

Hurricane #Iota continues to strengthen. Forecast to become a dangerous category 4 hurricane before it reaches Central America Monday night. Here are the 10 pm EDT Key Messages. For more, visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/rnM1KGDwJr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020