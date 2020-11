Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě v noci odstartovala raketa Falcon 9 soukromé společnosti SpaceX. Na palubě vesmírné lodi Crew Dragon jsou čtyři astronauti, kteří by po 27hodinovém letu měli dorazit na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe

— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020