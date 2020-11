Ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že v nejoptimističtějším případě by první vakcíny do České republiky mohly dorazit už před koncem roku. V méně optimistické variantě pak v lednu či únoru. První na řadě budou senioři a zdravotníci.

Proočkovanost populace by měla ve finále stoupnout až na 70 procent, doplnil ministr. Od firmy Pfizer chce Česko koupit čtyři miliony dávek vakcíny proti covidu-19 pro dva miliony lidí. (ČT)