Vztyčením obřího vánočního stromu začala v New Yorku vánoční sezona. Třiadvacet metrů dlouhý norský smrk přicestoval do města z tři sta kilometrů vzdáleného Rockefellerova centra. Podle agentury Reuters jde o „tolik potřebné povzbuzení“. (Reuters)

New York City received a much-needed boost with the arrival of the giant Christmas tree 🎄 that marks the unofficial start of the 2020 holiday season https://t.co/KYg09bgZCW pic.twitter.com/II73odwPVM

— Reuters (@Reuters) November 15, 2020