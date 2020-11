Němci by se měli připravit na čtyři až pět měsíců přísných opatření proti šíření koronaviru a neměli by očekávat rozvolnění nynějších pravidel, uvedl pro nedělníkem Bild am Sonntag ministr hospodářství Peter Altmaier.

Německo si podle Altmaiera nemůže dovolit soustavné zavírání a otevírání ekonomiky. Země by se podle něj měla vyvarovat rychlého uvolňování opatření. „Všechny země, které opatření zrušily příliš brzy, zaplatily vysokou cenu v podobě ztrát lidských životů,“ konstatoval německý ministr hospodářství.

Německo plánuje v prosinci zřídit stovky center po celé zemi, aby se připravilo na hromadné očkování proti koronaviru. Klíčovou roli budou během masového očkování hrát výstaviště. Jednání s logistickými firmami ohledně distribuce vakcíny teprve začínají. (ČTK)