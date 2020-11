Spojené státy za sobotu evidují 166 555 nových případů koronaviru. Je to poprvé za pět dní, co nový přírůstek nebyl zároveň překonáním předchozího rekordu. Nejvíce lidí se nakazilo 13. listopadu, a to 177 224. (J. Hopkins University)

Floridská zdravotnice odebírá vzorky zájemcům o testování. Testy jsou na mnoha místech v USA zdarma, a to jak PCR, tak rychlotest. Za sobotu v USA zemřelo na covid 1 266 lidí, nemocnice v některých státech hlasí naplněnou kapacitu. Foto: Jana Ciglerová, Deník N