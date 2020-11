Stejně jako v řadě uplynulých dnů zahájil americký prezident Trump, poražený v nedávných volbách, i sobotní dopoledne východoamerického času tweety o volebním podvodu, které sociální síť označila za pochybné.

The Consent Decree signed by the Georgia Secretary of State, with the approval of Governor @BrianKempGA, at the urging of @staceyabrams, makes it impossible to check & match signatures on ballots and envelopes, etc. They knew they were going to cheat. Must expose real signatures!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020