Ochránci přírody vypustili do přírody na Pardubicku divoké koně převezené z přírodní rezervace Milovice. Pokračují tak v projektu návratu těchto zvířat do krajiny. Zatím jsou to jen hřebci, v přírodní rezervaci se tak nebudou množit.

Vypouštění divokých koní u Hrobic na Pardubicku. Foto: ČTK

Koně jsou podle ekologů spásáním vegetace i samotným pohybem či trusem tím nejšetrnějším a nejekologičtějším způsobem, jak chránit přírodu v cenných lokalitách.

„Přivezli jsme celkem osm nových koní. Už na konci jara jsme zde umístili první tři,“ řekl David Číp, předseda organizace ČSOP Jaro Jaroměř, která vypouštění koní zajišťovala.

Na návratu divokých zvířat do přírody se podílí kromě organizace Jaro Jaroměř také obecně prospěšná společnost Česká krajina a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Pro koně na Pardubicku je vyhrazeno asi 20 hektarů v přírodní rezervaci, oplocené pozemky patří agentuře.

„Budeme sledovat, jak se to bude vyvíjet. Uvidíme, jak na koně bude reagovat lokalita, vegetace, fauna,“ dodal Číp.

ČSOP Jaro Jaroměř vypustil již dříve divoké koně z Milovic na dvou místech ve východních Čechách. Žijí v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře a na území přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové.

Ochranářská společnost Česká krajina přivezla první stáda divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů do středočeských Milovic v roce 2015. Odtud v lednu 2018 dvě skupiny exmoorských koní putovaly na východ Čech. Koně by měli v obou lokalitách přirozeným způsobem pomáhat pečovat o biologicky cenná přírodní stanoviště. (ČTK)