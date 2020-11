Prezident Donald Trump po projevu o koronavirové vakcíně nedal prostor na otázky a za křiku novinářů se vrátil do Bílého domu. K výsledku voleb se nevyjádřil. (ČTK)

NOW:He left again. My question: “You lost the election. When will you admit you lost the election.” He took no questions ⁦@realDonaldTrump⁩ pic.twitter.com/LbK3a3to10

— Brian J. Karem (@BrianKarem) November 13, 2020