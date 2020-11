V jedné z budov Ubisoftu v kanadském Montrealu probíhá rozsáhla policejní operace. Na střeše budovy jsou desítky lidí, objevují se i zprávy, že někteří zaměstnanci se schovávají pod stoly. Lokální média píší o rukojmích. (CBC, Indian)

Atleast 50 people by my estimation are being held hostage on the roof of the Ubisoft building on St. Laurent near St. Viateur.

Watch live:https://t.co/rjCdyI6Nab pic.twitter.com/ZkV29R9ftp

— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 13, 2020