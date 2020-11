Arméni opouštějí ty části Náhorního Karabachu, které musejí být podle dohody o příměří předány Ázerbájdžánu. Co si nemohou vzít s sebou, včetně domů, mnozí podpalují. (BBC)

We spent today in the village of Dadivank in Nagorno-Karabakh. The region is due to be handed over to Azerbaijan in two days. Many locals were stripping their houses and leaving. Some even set fire to their homes to prevent them falling into Azeri hands. pic.twitter.com/NImQGPmDuo

— Will Vernon (@BBCWillVernon) November 12, 2020