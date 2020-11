Nový PES ministerstva zdravotnictví počítá s nočním zákazem vycházení u dvou nejzávažnějších z pěti stupňů epidemického rizika. Platit by v nich měl od 23.00, či 21.00 vždy do 05.00. Co dále systém upřesňuje?

Ve dvou nejrizikovějších epidemických pásmech budou vnitřní sportoviště pro rekreační sporty uzavřeny, venkovní budou omezeny podle počtu osob.

Úřady by měly omezovat úřední hodiny ve třech nejvážnějších stupních epidemického rizika. V nejhorším pátém pásmu mají vyřizovat jen nezbytnou agendu.

Roušky uvnitř i venku budou povinné od druhého stupně v systému proticovidových opatření. V prvním, nejnižším stupni budou povinné ve vnitřních prostorách a v dopravě.

Na kulturní produkce budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové stupnici opatření proti šíření koronaviru bude platit první nebo druhý stupeň. I tak ale budou platit přísná omezení co do počtu přítomných diváků a jejich rozdělení do sektorů.

Herny, kasina a sázkové kanceláře budou ve čtvrtém a pátém stupni rizika také uzavřeny.

Pokud v České republice bude platit čtvrtý stupeň systému hodnocení epidemie, zvýší se počet osob na pohřbech, svatbách a bohoslužbách až na 20 lidí.

Pro přechod do vyššího stupně rizika bude třeba číslo vyšší úrovně po dobu tří dnů. Pro posun do nižšího pásma rizika v systému boje proti epidemii bude nutné snížení rizikového skóre po dobu sedmi dní. Uvolňovat lze i regiony.

Celá ČR je v systému hodnocení epidemie podle ministra Blatného v pásmu 4. Pokud bude trvat týden, ministerstvo navrhne vládě zmírnění opatření.