Ministr zdravotnictví Jan Blatný na dnešní tiskové konferenci okomentoval rozhodnutí městského soudu, který k 21. listopadu zrušil opatření týkající se roušek. Podle Blatného je dostatek času na nápravu.

„Rozhodnutí soudu, se kterým jsme seznámeni, nenapadá v principu potřebu nošení roušek ani možnost to vyhlásit, ale napadá nedostatečné zdůvodnění tohoto kroku,“ prohlásil ministr.

Do příští soboty je podle něj dostatek času na to, aby ministerstvo a experti podali dostatečné důkazy, aby mohl úřad zareagovat. „Nemyslím, že by mělo být našim záměrem ustoupit od potřeby nošení ochranných pomůcek,“ dodal Blatný.