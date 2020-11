Ředitel ÚZIS Dušek se domnívá, že je třeba epidemii dostat do výrazně menších čísel z hlediska populační virové nálože. „Stávající rychlost brzdění není až tak pomalá a bylo by dobré, kdybychom všichni zapracovali na dodržování opatření.“

„Dává nám to velkou šanci, že brzdění a útlum virové nálože by ve druhé polovině listopadu mohlo být relativně rychlé a dostali bychom se na hraně prosince k relativně přijatelným hodnotám,“ řekl Dušek na tiskové konferenci.