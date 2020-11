Oblohu nad Soulem dnes rozsvítilo přes 300 dronů, které tvořily obrazce na podporu dobré nálady a naděje lidem během pandemie koronaviru. Propagovaly také vládní program na obnovu ekonomiky. (Reuters)

More than 300 #drones lit up the sky over #Seoul on Friday in a show the government said was meant to give "comfort and hope" to residents enduring the #coronaviruspandemic. https://t.co/xJ9ALMG4Ld

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) November 13, 2020