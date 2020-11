Za neplatiče alimentů zřejmě bude poskytovat výživné na děti stát. Vyplácel by až 3000 Kč měsíčně nejvýše dva roky. Vládní návrh schválila Sněmovna.

Sněmovna dnes schválila 81 hlasy z 99 přítomných poslanců vládní předlohu o náhradním výživném, podle které by úřad práce vyplácel až 3000 korun měsíčně nejvýše dva roky. Pohledávky by stát po neplatiči vymáhal. Rozpočtové dopady se odhadují skoro na miliardu korun ročně.

Návrh zákona ještě musí posoudit senátoři a podepsat prezident. Má být účinný od července příštího roku.

Opoziční ODS neuspěla se snahou o zamítnutí zákona. Sněmovna zamítla také dva pozměňovací návrhy Pirátů. Chtěli zrušit ustanovení, podle kterého by stát vyplácel náhradní výživné nejvýše dva roky. Nárok by pak mohl trvat po celou dobu nezaopatřenosti dítěte. Výši dávky Piráti navrhovali vypočítávat ze životního minima.

Podmínkou poskytnutí náhradního výživného by bylo podle schválené předlohy to, že rodič už začal peníze vymáhat po dlužníkovi v exekuci nebo u soudu. O státní alimenty by žádal krajský úřad práce. Úřad by vyplácel měsíčně soudem stanovenou částku. Pokud druhý rodič poslal na výživném jen část peněz, stát by doplatil zbytek. Nejvýš by ale poskytl 3 000 korun.

Příjemce by každé čtyři měsíce dokládal, že má na pomoc dál nárok a partner či partnerka mu na děti neplatí. Případné přeplatky by bylo nutné vrátit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech k zákonu uvedlo, že úřady by mohly ročně vyplatit na náhradním výživném 861,3 milionu korun. Vymoci zpět by se mohla asi desetina částky. Administrativní náklady by v prvním roce činily přes 115 milionů korun, v dalších letech by byly o deset milionů nižší. (ČTK)