Německá vláda se navzdory přísným koronavirovým opatřením těší rekordní oblibě. Spokojenost s prací kancléřky vyjádřilo v průzkumu veřejnoprávní stanice ARD 74 procent dotázaných. To je nejvyšší hodnota v tomto volebním období.

S prací celé koaliční vlády křesťanských a sociálních demokratů, které Merkelová předsedá, je spokojeno podle sondáže 67 procent dotázaných. To je podle DPA její dosavadní rekord.

Nejvyšších hodnot své oblíbenosti dosáhli ministři zdravotnictví Jens Spahn, financí Olaf Scholz i hospodářství Peter Altmaier. Všichni tři přitom patří k hlavním aktérům koronavirové krize, upozornila DPA.

Do preferencí menšího koaličního partnera, sociální demokracie (SPD), se ale spokojenost s vládou příliš nepromítla. Pokud by se v neděli konaly v Německu parlamentní volby, dostala by SPD jen 15 procent hlasů. Konzervativní unie CDU/CSU by jich získala 36 procent. Před sociálními demokraty by skončili zelení s 20 procenty hlasů.

ARD se v pravidelném průzkumu dotazovala také na názor Němců na pandemii a boj proti ní. Zjistila přitom, že jejich ochota nechat se očkovat proti covidu-19 klesá. Nyní by si vakcínu nechalo „určitě“ dát jen 37 procent respondentů. V srpnu to bylo ještě 44 procent. „Pravděpodobně“ by se nechalo ale očkovat dalších 34 procent dotázaných. Zcela odmítá vakcínu proti covidu-19 jen 15 procent respondentů.