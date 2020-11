Irský premiér Micheal Martin doporučil britskému předsedovi vlády Borisu Johnsonovi, aby zajistil uzavření obchodní dohody s Evropskou unií. Podle Martina to bude podporovat i zvolený prezident USA Joe Biden, který má irské kořeny.

Martin připomněl, že Biden je zastánce Velkopáteční dohody z roku 1998, kterou pomohly vyjednat Spojené státy a která ukončila léta trvající konflikt v Severním Irsku.

Biden pak sám dal najevo, že by byl proti tomu, pokud by dohoda mezi Velkou Británií a EU nerespektovala uspořádání na hranicích mezi Spojeným královstvím a Irskem. V telefonickém rozhovoru to v úterý připomněl Johnsonovi. (Reuters)