Vysoké školy budou moci i příští rok vyučovat a zkoušet na dálku. Upravit budou moci plán studia i podmínky přijímacích zkoušek. Sněmovna návrh schválila.

Návrh vysokoškolské novely, která to předpokládá, schválila dnes Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze. Úprava reaguje na epidemii covidu-19, školy ji ale budou moci využít do budoucna i při jiných mimořádných situacích. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident.

Vysoké školy zavedly on-line výuku kvůli vládním opatřením k omezení šíření nového koronaviru na přelomu září a října. Podle ministerstva školství lze předpokládat, že protiepidemická omezení ovlivní jejich provoz i v první polovině příštího roku. Dálkovou výuku a úpravy v akademickém roce dělaly školy kvůli koronaviru už na jaře. Umožnil jim to zvláštní zákon, který je ale účinný jen do konce roku. Nová trvalá ustanovení ve vysokoškolském zákoně by měla na tuto normu navázat. (ČTK)