Česko může do roku 2030 snížit emise až o 55 %, je k tomu ale potřeba dodatečná investice ve výši 500 miliard korun, tvrdí nová studie společnosti McKinsey & Company.

Premiér Babiš přitom ještě před několika týdny tvrdil, že Česko by se do deseti let mohlo dostat maximálně na 46 až 48 % snížení emisí.

Nejvýznamnějším krokem k dekarbonizaci v příštích deseti letech je podle studie další snižování podílu výroby elektřiny a tepla z uhlí.

Pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, k čemuž se ČR už v rámci EU zavázala, pak budou potřeba investice dalších čtyř bilionů korun a nasazení nových technologií. Deník N už o studii informoval např. v tomto článku.