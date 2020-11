ODS podpoří Babišův návrh na změnu daní z příjmu. Pokud ve Sněmovně neprojde představa ODS na 15% rovnou daň, podpoří návrh premiéra Babiše. Ten navrhuje daňové sazby 15 a 23 procent.

„Pokud by nezískala podporu čistá rovná daň 15 procent, nejsme tak politicky žárliví jako někteří představitelé vlády. Pokud premiér opsal náš program a podporuje ho, nemáme problém jeho návrh podpořit. Důležitý je výsledek, ne to, kdo se pod konkrétní papír podepsal,“ řekl předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura.

Babišův návrh přitom kritizují vládní sociální demokraté, přinesl by totiž velký výpadek příjmů státního rozpočtu. Předseda strany Jan Hamáček do Sněmovny předložil vlastní návrh, který by více podpořil nízkopříjmové skupiny. (iDNES)