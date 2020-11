Australská policie odhalila s využitím amerických tajných služeb globální skupinu pedofilů. Působení 16 zatčených mužů dosahovalo z Austrálie do USA, Kanady, evropských i asijských zemí a na Nový Zéland.

Vyšetřovatelé odhalili 46 australských obětí ve věku od 16 měsíců do 15 let. Odhalení předcházelo zatčení třicetiletého muže ve Wyongu severně od Sydney. (ABC News)