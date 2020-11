Pravicoví radikálové se ve Varšavě účastní neoficiálního pochodu nezávislosti na připomínku samostatnosti Polska. Nejspíš zapálili jeden z bytů, na jehož balkoně visela duhová vlajka na podporu LGBT komunity a plakát ženského protestního hnutí.

Participants of the far-right #independencedayMarch in #Warsaw set a house on fire because of a #LGBTQI flag and a #StrajKobiet banner on a balcony. #MarszNiepodegłości #MarszNiepodegłości2020 pic.twitter.com/NF8Z1XRoBC

