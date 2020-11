„Nastane hladký přechod k druhému období Trumpovy vlády,“ řekl ministr zahraničí USA Mike Pompeo na novinářský dotaz ohledně plynulosti předání jeho úřadu nové administrativě. Dodal, že ministerstvo bude připraveno „s prezidentem, který bude ve funkci první minutu po poledni 20. ledna“ (po prezidentské inuguraci). (C-Span)

.@SecPompeo: "There will be a smooth transition to a second Trump administration."

