Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) označil varování opozice před plýtváním za populistické. „Jedním slovem říkáte, že se má šetřit, a druhým slovem namítáte, co všechno se má pokrýt,“ uvedl Zaorálek.

„Nemůžete tepat do deficitu, který je ekonomickou nutností do toho, co má stát dělat,“ řekl Zaorálek.

Vyčetl opozici, že před deseti lety pod jejím vedením nešly peníze na kulturu. „Tenkrát to zpackali. Politika ekonomické fiskální expanze je uznávaný názor,“ namítl Zaorálek.