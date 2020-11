Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyčetl rozpočtu, že je zcela mimo aktuální ekonomickou realitu. Navrhl proto jeho přepracování tak, aby příjmy odpovídaly ekonomické realitě.

„Nechci vládě vyčítat, že její predikce ze září už nejsou aktuální,“ namítl Kalousek.

Navrhl proto kabinetu přepracování rozpočtu podle aktuálních dat. V takovém případě by sice hrozilo rozpočtové provizorium, nicméně aktualizovaný rozpočet by podle něj měl i hlasy pravicové opozice a hladce by prošel v lednu.

Příjmy podle něj budou mnohem nižší. „Budeme hlasovat o číslech, která neplatí, a vláda to ví,“ shrnul Kalousek.