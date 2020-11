„Je to důvod, proč vstoupím do dějin jako ministryně financí, za jejíhož působení došlo k vytvoření nejvyššího schodku rozpočtu vůbec,“ přiznala při projednávání rozpočtu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Jedním dechem ale dodala, že s tím umí žít. Neuměla by dle svých slov žít s tím, kdyby vláda nechala občany ve zdravotní a ekonomické krizi na holičkách. To se podle ní nikdy nestane.