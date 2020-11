Univerzita Karlova bude více spolupracovat s Českou televizí. Cílem podepsaného memoranda je větší důraz na vzdělávání.

Obě instituce tak naváží na společné projekty, které proběhly v minulosti, šlo například o výročí narození Karla IV. nebo vzniku Československa. Rády by také více a intenzivněji zapojily moderní technologie.

Memorandum platí na dva roky. Česká televize tak bude hlavním partnerem řady akcí, vzájemně rovněž posílí spolupráce akademiků s vědeckou redakcí.

„Do budoucna bychom rádi právě prostřednictvím redakce vědy otevírali témata, která určitě ta nová doba bude přinášet – ať už to bude ochrana proti covidu, ať už to bude zdravotnictví, ale ať už to bude i psychická pohoda,“ řekl generální ředitel ČT Petr Dvořák. „Protože to je věc, kterou naši diváci budou do budoucna nejvíc potřebovat,“ dodal. (Česká televize)