Indonéská policie ve městě Banda Aceh zvolila jako trest za nenošení roušek formu veřejného fyzického potrestání. Místo pokuty si lidé na místě musejí udělat několik kliků. (AFP)

#India – Members of the public perform push-ups as punishment for not wearing face masks amid the Covid-19 coronavirus pandemic in Banda Aceh. #AFP

📸 Chaideer Mahyuddin pic.twitter.com/eTuxCznxZ9

— AFP Photo (@AFPphoto) November 10, 2020