Tenistu Jonáše Forejtka čeká ve středečním osmifinále v Sofii Richard Gasquet z Francie. Devatenáctiletý Forejtek v pondělí překvapivě vyřadil někdejší světovou trojku Marina Čiliče, o jeho začátcích jsme psali zde. (Tenisportál)

🇨🇿 Jonas Forejtek has arrived on the ATP Tour! 🙌

What a moment for the former ITF Junior World No. 1 and 2019 US Open boys' singles champion 👏

🎥: @TennisTV | @sofiaopentennis | #SofiaOpenpic.twitter.com/gtKjNG4hKh

— ATP Tour (@atptour) November 9, 2020