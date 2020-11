Oslavy 17. listopadu budou kvůli pandemii koronaviru omezené. Řada aktivit se uskuteční online, část se ale i přes omezení pohybu uskuteční v ulicích měst. Na Albertově bude možné položit svíčku, bude chybět tradiční pódium a projevy.

Večerní předáván Cen Paměti národa bude bez laureátů cen a s předtočenými vstupy. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci pořádajících organizací. Zatím nemají informace o tom, že by se některé akce chtěli zúčastnit někteří z politiků. Nadstranický je podle Jana Gregara Koncert pro budoucnost pořádaný každoročně na Václavském náměstí, tam podle něj pořadatelé nikdy politiky nezvou.

Přesto před třemi lety dostali při koncertu prostor někteří tehdejší prezidentští kandidáti, což se nelíbilo dalšímu z nich, Michalu Horáčkovi, kterého odmítli. Pozvali Marka Hilšera, Pavla Fischera a Jiřího Drahoše, kteří podle jejich názoru „nejvíce ztělesňují hodnoty 17. listopadu“.

Letos na Koncertu pro budoucnost nebude na Václavském náměstí pódium ani obrazovky. „Pod koněm bude prostor v oploceném areálu pro řečníků, hudební produkce se bude odehrávat z indooru,“ řekl dnes Gregor. Vystoupit by měli mimo jiné The Plastic People of the Universe, Klára Vytisková nebo Tomáš Klus, prostřednictvím streamu chtějí pořadatelé rozsvítit tisíce svíček a lidé také budou moci posílat osobní vzkazy či komentáře, které se budou tímto způsobem sdílet.

Ceny Paměti národa udílí společnost Post Bellum lidem, kteří během svého života bojovali za čest, svobodu a lidskou důstojnost. Mezi laureáty byli v minulých letech váleční veteráni, političtí vězni, odbojáři, přeživší holokaust, představitelé undergroundu, skauti, příslušníci církví.

Jan Polouček z Post Bellum dnes řekl, že slavnostní předávání cen nebude moci mít podobu setkání v Národním divadle a nepřijedou ani laureáti, protože to jsou starší lidé, pro něž by byla doprava do Prahy velké riziko. Galavečer přenášený Českou televizí se přesto uskuteční, představí příběhy oceněných a hudební soubory v redukovaných počtech zahrají na přání písničky laureátů jako každý rok, řekl Polouček.

Tradičně se 17. listopadu odehraje v 09.00 pietní akt u Hlávkovy koleje, který připomene události toho dne v roce 1939. Přes Žitnou ulici a zastavení u pamětní desky obětí nacistických represí Jana Opletala a Václava Sedláčka pak se účastníci přesunou na Albertov. Tam letos nebude žádný organizovaný program, lidé ale budou moci individuálně zapálit svíčku, uvedl koordinátor Svobodného listopadu Michal Zima. Na webu Svobodný listopad bude možné virtuálně připnout trikolóru. Pořadatelé také již dříve uvedli, že namísto tradičního zapalování svíčky na Národní třídě mohou lidé svíčku zapálit virtuálně.

Za Sametové posvícení, které pořádá 17. listopad maskovaný průvod Prahou, uvedl Jakub Otčenášek, se že akce uskuteční ve velmi omezené podobě s dvěma desítkami příznivců v maskách. Průvod vyjde v 15.30 z Kampy a přes Karlův most a Národní třídu by měl dorazit na Staroměstské náměstí.