Biologové odhalili dva nové druhy australských vačnatců. Vědci to oznámili v odborném časopise Nature Scientific Reports. Vačnatci mohou díky kožním membránám na končetinách klouzat vzduchem mezi větvemi na vzdálenost až 100 metrů. (ČT24, Guardian)

There are two more reasons to love Australia's fluffiest aeronautical marsupials after the discovery that there are actually three species of greater glider, not one as previously assumed. https://t.co/ScLvGtqWSe

— The Age (@theage) November 7, 2020