Španělsko by mohlo dostat první vakcíny proti covidu vyvinuté společnostmi Pfizer a BioNTech počátkem roku 2021. Uvedl to ministr zdravotnictví Salvador Illa s tím, že vakcína by byla zdarma. Země by zpočátku dostala 20 milionů dávek, což by vystačilo na imunizaci 10 milionů lidí. (Reuters)