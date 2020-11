Sněmovna nejspíš nebude zrychleně ve stavu legislativní nouze schvalovat vládní návrh na zkrácení doby oddlužení na tři roky pro všechny dlužníky. Ústavně-právní výbor dnes doporučil, aby se novela projednala standardním způsobem.

Varianty oddlužení jsou nyní dvě. Základní předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé variantě musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Senioři, zdravotně postižení lidé a lidé s dluhy z dětství mají zvýhodněný režim.

Nynější novela prakticky předpokládá, že nynější pětiletá varianta se zkrátí na tři roky a ostatní varianty budou zrušeny. Změna by podle dřívějšího vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) mohla pomoci i lidem, kteří se dostali do dluhů v důsledku epidemie koronaviru. „Hlavním cílem je rychlejší a efektivnější osvobození od dluhů,“ řekla ministryně po projednání návrhu vládou.

Proti schvalování předlohy ve stavu legislativní nouze se postavil v tiskové zprávě Svaz průmyslu a dopravy. Poukázal na to, že nejde o návrh, který by bezprostředně reagoval na nynější koronavirovou krizi a na její ekonomické dopady.

Zkrácení doby oddlužení by se v návaznosti na unijní právo nově týkalo jak podnikatelů a živnostníků, tak spotřebitelů. Osvobození od placení dluhů by nebylo podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. V případě schválení novely podle ministerstva spravedlnosti neutrpí práva věřitelů a dál se bude klást důraz na poctivé záměry dlužníka po celou dobu trvání oddlužení.

Úprava by měla umožnit i snazší přístup dlužníků s exekucemi do procesu oddlužení. Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení, uvedlo ministerstvo. Dlužník tak nebude nucen po provedení exekučních srážek hradit výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky. (ČTK)