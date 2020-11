Lidé, kteří v arménské metropoli Jerevanu protestují proti ukončení války o Karabach, zastavili auto s předsedou parlamentu Araratem Mirzojanem, vytáhli ho ven a zbili.

Další část protestujících pronikla nejen do budovy vlády, ale i sídla parlamentu. „Kdo dal právo Pašinjanovi to podepsat,“ volají někteří a chtějí, aby se premiér dostavil do sálu.

Jiní protestující zase obléhají rezidenci předsedy vlády v ulici Bagramjan 26, ovšem zda se nachází Pašinjan uvnitř, známo není. Objevil se ale opět na svém účtu na Facebooku, kde opět vysvětluje, že neměl jinou možnost, než dohodu o příměří podepsat, a že nejde o porážku Arménů. Ovšem ázerbájdžánský prezident Alijev již nazval podpis dohody „kapitulací Arménie“.

Dav v ulicích i opoziční strany požadují okamžité odstoupení premiéra Arménie Pašinjana. Vedení země by se měl ujmout generální štáb arménské armády.

Pašinjan ve svém posledním projevu na sociálních sítích uvedl, že Arménie bojovala „s teroristy, druhou největší armádou NATO a armádou Ázerbájdžánu“. Proto byl donucen podepsat dohodu o příměří.

Varoval iniciátory nepokojů v Jerevanu, kteří ničí vládní budovy a napadají představitele státu, že budou tvrdě potrestáni. (TASS)