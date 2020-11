Válka o Karabach končí, arménský premiér označil dohodu za bolestnou

Za „výjimečně bolestnou“ označil arménský premiér Pašinjan dohodu o zastavení bojů o Náhorní Karabach, kterou kromě něj podepsal ruský prezident Putin a ázerbájdžánský Alijev. Rozhodl se k tomuto poté, co Arméni ztratili město Šušu.

Обстановка у здания правительства Армении после заявления Пашиняна об окончании военных действий в Нагорном Карабахе накаляется. СМИ сообщают, что протестующие ворвались в здание pic.twitter.com/e5ZvKeqqmQ — НТВ (@ntvru) November 9, 2020

„Drazí občané, sestry a bratři,“ oslovuje v mimořádném nočním prohlášení arménský premiér Armény. „Přijal jsem velmi, velmi těžké rozhodnutí, pro mne i nás všechny. Podepsal jsem dohodu spolu s ruským a ázerbájdžánským prezidentem o zastavení karabašské války úderem 01:00 (o půlnoci moskevského času),“ napsal na svém účtu na Facebooku.

Mnozí Arméni ho už na sociálních sítích obviňují z kapitulace, ještě před podepsáním dokumentu opoziční strany požadovaly jeho demisi kvůli špatnému vedení války. Před budovou vlády v Jerevanu se začali scházet rozhořčení lidé, kteří nesouhlasí s Pašinjanem a chtějí pokračovat v boji o Karabach. Někteří již pronikli do budovy.

Pašinjan ale tvrdí, že pečlivě analyzoval situaci na frontě a naslouchal lidem, kteří „vědí víc, než já“. Tak došel k závěru, že podepsání dohody o zastavení bojů je tím nejlepším řešením dané situace.

Ta byla pro Armény skutečně v minulých dnech krajně nepříznivá. Ázerbájdžáncům se dařilo pronikat z jihu do karabašského vnitrozemí a obsazovat jeden strategický bod za druhým. Dnes ázerbájdžánské jednotky zaznamenaly velký úspěch, když obsadily starobylé město Šušu. Tím de facto vzali pod kontrolu i 11 kilometrů vzdálenou karabašskou metropoli Stěpanakert a přístupovou cestu z Arménie.

„Tohle není vítězství,“ přiznal Pašinjan. Ale zároveň uvedl, že Arméni nejsou poraženi. „Skláním se před našimi vojáky, důstojníky, generály, dobrovolníky, kteří bránili a brání vlast za cenu vlastního života,“ dodal.

Garantem dalšího vyjednávání mezi oběma stranami je ruský prezident Vladimir Putin, který pokládá podpis dohody za velký úspěch. Podle něj se v tuto chvíli musí fronta zastavit a všechny jednotky, arménské i ázerbájdžánské, zůstanou na svých současných pozicích. Ve skutečnosti je ale z vojenského hlediska Karabach pro Armény ztracen.

Na frontové linii budou rozmístěni ruští vojáci v roli mírotvorců. S mimořádným projevem vystoupil i Putin. Zdůraznil, že Jerevan i Baku si vymění těla padlých i válečné zajatce. Uprchlíci se mají ihned začít vracet do svých původních domovů. Mezi Arménií a Ázerbájdžánem by mělo být obnoveno dopravní spojení, které neexistovalo skoro 30 let. (Novaja gazeta)