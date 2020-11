Joe Biden v projevu vyzval Američany k usmíření a k nošení roušek. Volby označil za ukončené. „Budu prezidentem všech. Pojďme nechat rétoriky, která démonizuje ty druhé,“ řekl. „Noste roušku. To není politikum, ale nejúčinnější obrana proti šíření koronaviru,“ dodal. (Hill)

President-elect Joe Biden: "It doesn't matter your party, your point of view. We can save tens of thousands of lives if everyone would just wear a mask for the next few months. Not Democrat or Republican lives — American lives." pic.twitter.com/s7PzlG22ZK

— The Hill (@thehill) November 9, 2020