Rizikové skóre připravované ministerstvem zdravotnictví bude mít dvě úrovně tabulek opatření. Jedna určí míru omezení, druhá rozpracuje opatření v jednotlivých oblastech. Protiepidemický systém se jmenuje PES.

„Nový systém by měl mít jméno, abychom se odkazovali na něco konkrétního, nakonec se nám nejvíce líbil akronym, který vymyslela paní doktorka Lenka Přibylová z Masarykovy univerzity, mohu tedy říci, že nás bude hlídat protiepidemický systém PES, který nám umožní projít situací důstojně,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Blatný vysvětlil, že jedna tabulka by byla nepřehledná, proto se připravuje několik matic: Jedna hlavní, která určí, jak budou opatření regulována, její použitelná verze by měla být k dispozici během zítřka. Tabulky druhé úrovně, které následně rozpracují opatření do detailu na úrovni jednotlivých resortů, by měla být hotová do pátku.

„V pátek systém představíme na datové konferenci ministerstva zdravotnictví. Následně bude zahájeno jeho používání,“ dodal ministr.

Podle Blatného se systém bude vyvíjet s tím, jak se bude vyvíjet situace. „Našim cílem je, aby byl používám do konce roku a případně modifikován tak, jak se bude situace vyvíjet,“ uvedl.