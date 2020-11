Dva miliony antigenních testů pro plošné testování klientů a zaměstnanců domovů pro seniory a dalších sociálních služeb firma Avenier právě zaváží do svých skladů. První testy do zařízení rozveze firma mezi dnešní čtvrtou a pátou hodinou.

Deníku N to řekl Martin Nesrsta, výkonný ředitel center očkování a cestovní medicíny firmy Avenier. „Na základě toho, jak byla v samotném závěru minulého týdne uzavřena smlouva, aktuálně probíhá interní naskladnění testů na naše jednotlivé sklady napříč Českou republikou,“ potvrdil Nesrsta s tím, že skladů je v Česku deset.

„Od dnešního odpoledne, dle toho, jak se podaří na jednotlivých skladech realizovat naskladnění, začnou i závozy do některých zařízení. Ty budou pokračovat v dalších dnech,“ upřesnil ředitel.

Firma Avenier má podle smlouvy s pojišťovnami na starosti distribuci testů Abbott Diagnostics, dodávky do všech zařízení zajistí podle Nesrsty nejpozději v pátek. „Všichni se můžou spolehnout, že dodáme testy tak, jak je ve smlouvě, tedy do dvou až sedmi dnů od podpisu smlouvy, to znamená do konce tohoto týdne,“ slibuje Nesrsta.

Zároveň ale nechtěl upřesnit, na které regiony se dostane dříve a které si naopak budou muset počkat. Interně ale logistická firma tyto informace má. Podle informací ČTK je to Olomoucký a Zlínský kraj.

Zavážka antigenních testů, kterými se bude v domovech pro seniory a dalších podobných sociálních zařízeních pravidelně v pětidenních intervalech testovat, se protáhla kvůli dokončení smlouvy. Podle původního plánu měly začít domovy nejpozději tuto středu začít testovat, to se ale podle poskytovatelů sociální péče nepodaří, protože testy v domovech stále nejsou a personál potřebuje zaškolit. Navíc spousta zaměstnanců chybí, protože jsou v karanténě či v izolaci kvůli nákaze.

„Nevěřím tomu, že by se to stihlo. Ve velkých domovech musíte vyčlenit pracovní tým včetně sester. Ty zase budou chybět při každodenní péči, kterou mají jinak na starosti, takže není to zcela reálné,“ řekla Deníku N Alice Švehlová, výkonná ředitelka asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Podle ní se v sociálních zařízeních denně nakazí zhruba sto zaměstnanců a další stovka klientů. Plošné testování má pomoci odhalit ohniska nákazy a včas zastavit šíření nemoci tím, že domovy pro seniory oddělí nakažené klienty od těch zdravých.