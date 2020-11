Krematorium Ostrava, jediné krematorium v Moravskoslezském kraji, navýšilo v posledních dnech kapacitu skladování zesnulých. Zemřelých je totiž víc, než je v tomto období obvyklé. Nárůst částečně způsobila i pandemie covidu-19.

Na situaci v krematoriu upozornily Seznam Zprávy. Krematorium vybudovalo nové skladovací místo venku, kam přijíždějí pohřební služby.

„Určitou část jsme obložili chladírenskými panely a zastřešili, aby to bylo vyhovující z hlediska hygieny,“ řekl ředitel krematoria Ivo Furmančík. „Je takový pravidelný podzimní nárůst počtu zesnulých. Do toho přišel covid a nárůst byl možná trošku vyšší než obvykle v tomto období, takže tím pádem jsme museli přistoupit k navýšení kapacity. Ale myslím, že v tuto chvíli už se to snad bude stabilizovat. Každopádně jsme připraveni,“ podotkl.

Pohřební služby do krematoria v týdnu běžně přivážejí v průměru 40 až 50 nebožtíků denně, v sobotu okolo deseti a v neděli prakticky žádné. V posledních dnech vozily přes týden denně kolem 70 zesnulých. Krematorium mělo kapacitu pro uskladnění maximálně 50 zemřelých, nyní ji navýšilo na dvojnásobek. (ČTK)