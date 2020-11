Dva němečtí vojenští lékaři od dnešního dne nastoupili do pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Českým kolegům pomáhají se zvládáním koronaviru. Do Česka dnes také přiletí šest britských zdravotníků. Tým amerických vojáků z texaské a nebraské národní gardy by měl do České republiky dorazit asi v polovině týdne. (ČTK)