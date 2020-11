Na jih Floridy dnes udeřila tropická bouře Eta, která si v minulých dnech vyžádala ve Střední Americe desítky mrtvých a stovky pohřešovaných. Bouři doprovází silný déšť a poryvy větru o rychlosti až 100 kilometrů za hodinu. (NHC)

Flooding rainfall & gusty winds from Tropical Storm #Eta continue to move across southern and central Florida this evening as the center of the storm tracks northwest through the Florida Keys.

Latest advisory: https://t.co/sa47pniwp7 pic.twitter.com/3j75iyqw1Q

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 9, 2020