Na dálnici D8 na Litoměřicku zemřeli v noci dva muži poté, co jejich vůz narazil do mostu. Dálnice je na 24. kilometru směrem z Prahy uzavřená, otevřít by se měla do 12:00. Doprava je odkláněna na 18. kilometru, tvoří se kolony. (D8/ČT24)