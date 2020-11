Američan Chris Nikic se stal prvním člověkem s Downovým syndromem, který dokončil závod Ironman. Necelé 4 kilometry plavání, 180 kilometrů jízdy na kole a přes 42 kilometrů běhu zvládl jednadvacetiletý mladík v Panamě za necelých 17 hodin. (iRozhlas)

It's official! @SpecialOlympics Florida athlete @ChrisNikic is an IRONMAN 🏃‍♂️ 🚴 🏊‍♂️

Chris made history as the 1st person with Down syndrome to finish the full triathlon. His feat landed him in the Guinness World Records & inspired so many around the world! #Choosetoinclude #IMFL pic.twitter.com/OiiqnDSbEu

— Special Olympics (@SpecialOlympics) November 8, 2020