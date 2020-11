Série útoků v Afghánistánu si vyžádala od včerejška přes 15 civilních obětí. Mezi zavražděnými je i známý novinář Jama Sjavaš, který dlouhodobě v televizi kritizoval konzervativní islamisty a hnutí Tálibán. (Tolo news)

Prominent @TOLOnews journalist, Yama Siawash, is said to have been assassinated in Kabul today early morning. His car was hit by a sticky bomb in PD10 while leaving home. pic.twitter.com/a931F0yLp4

— داوود 🇦🇫 (@DawoodSafi_) November 7, 2020