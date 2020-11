Pondělní hlasování lídrů Evropské unie o zavedení nových cel na dovoz zboží ze Spojených států amerických by podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) mělo vzít v potaz výsledky voleb amerického prezidenta.

V pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že by rozhodnutí nechal na začátek příštího roku, kdy bude nová americká administrativa pod prezidentem Joem Bidenem schopna jednat. Podle Petříčka jde o ekonomicky citlivé téma a příchod Bidena by mohl přispět ke zlepšení obchodních vztahů mezi Evropou a USA.

EU má v úmyslu zavést cla na dovoz zboží z USA v hodnotě čtyř miliard dolarů (89,5 miliardy Kč) ročně jako odvetu za subvence, které Washington poskytoval americkému výrobci letadel Boeing. Vlády většiny zemí EU již cla podpořily, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informace od evropských diplomatů. Zavedení cel koncem října povolila Světová obchodní organizace (WTO).

Cla jsou posledním krokem v transatlantickém sporu o pomoc pro výrobce letadel, který se táhne již 16 let. USA již dříve uvalily cla na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Nově by se unií zavedená cla měla dotknout amerických letadel a jejich součástí, ovoce, ořechů a dalších zemědělských produktů, pomerančového džusu, některých lihovin a dalšího zboží od stavebních strojů po stoly pro kasina.

Petříček uvedl, že USA jsou významných partnerem ČR i EU a otázka uzavření obchodní dohody mezi EU a Spojenými státy je jednou z hlavních priorit. Rychlou dohodu by si přál i na obchodních pravidlech obecně, a to včetně reformy Světové obchodní organizace. Podle Petříčka se nedá očekávat, že by se pod vedením Bidena americká politika zásadně změnila. Myslí si nicméně, že protekcionismus bude mít menší váhu než za prezidentství Donalda Trumpa.

Podle poslance SPD a místopředsedy zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jiřího Kobzy je klíčovým momentem americké zahraniční politiky vstup Kamaly Harrisové do funkce viceprezidentky, protože právě ona zásadní diplomatická témata zmiňovala v kampani. Předseda STAN Vít Rakušan v diskusi zmínil, že Biden je centrista a přichází Američany sjednocovat. Proto podle něj nelze očekávat žádnou velkou změnu ani v americké zahraniční politice, spíš změnu některých jejích akcentů.

Očekává se, že se Biden bude snažit napravit spory s Bruselem a pokusí se s EU sjednotit v boji proti Číně. V jednání kvůli odvetným clům za subvence pro výrobce letadel by tak mohlo být nalezeno smírné řešení jako gesto dobré vůle ze strany USA. I v případě Bidenova vítězství současný prezident Donald Trump zůstane ve funkci do 20. ledna, a má tak dost času na zvýšení cel na zboží z Evropy. (ČTK)